陸打壓台商會長？田弘茂：留給大家想像

海基會主辦的大陸台商春節聯誼會今（5）日在台北萬豪酒店舉行，海基會董事長田弘茂受訪時表示，台商回來參加報名人數相當踴躍，估計出席台商人數總共將近500位左右。田弘茂強調，勿把台商出席情況作政治性解讀。

外界質疑出席台商的代表性降低，田弘茂表示，每個人有不同原因，但有若干位重要台商，安排其他行程，也有幾位事先在過年前和海基會直接聯繫，解釋為何不能參加的原因，雖然個別的台商領導人不能來，不要把解釋為政治上的作用，也有個人的因素。

今日會場上，全國台企聯會長王屏生，以及北上廣一線城市現任台商會長都未出席，而是副手或是榮譽會長代表出席，另外全國台企聯榮譽會長郭山輝亦出席會場。

有媒體問及是否台商是否受到陸方的壓力？田弘茂語帶保留表示，「留給各位媒體朋友想像空間」，但強調，今年回來參加的台商，包括台商會長人數絕對不會比往年少，不需要過分強調打壓的部份。

今年春節來台陸客創新低，陸委會主委張小月表示，陸委會之外，整個行政團隊包括觀光局一直非常努力，積極爭取並歡迎陸客到台灣，另一方面，擴大客源，爭取像是東協、泰國旅客增加，擴大不同地區的觀光客客源，陸客希望增加更多自由行，觀光體質希望可以做得更精緻、深化，讓觀光客一來再來，政府今年會更加努力，希望中國大陸不要對陸客現縮，兩岸多溝通互動可增進感情，避免誤會。

對於今年的兩岸關係，張小月表示，政府一直都是往好的方面來想，希望能有好的機會，有媒體問及大陸政府擬給予台商國民待遇，張說，對在大陸做生意、工作生活的台灣民眾都有幫助，只要對他們沒有歧視，都是樂觀其成，但目前還沒有看到具體的政策，希望民眾在大陸可以受到好的對待，沒有碰到困擾，期待兩岸雙方面都能夠有新思維、更多創意和新的互動的模式。

(工商)