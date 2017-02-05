春節大陸15省旅遊收入超百億人民幣
大陸的旅遊消費力驚人，2017年春節假期已結束，在已經公布春節旅遊收入的28個省中，廣東以366.4億元（人民幣，下同）列旅遊總收入排行榜第一名，四川省是接待遊客總數最多的省份，達6383.59萬人次。根據排行榜中的資料顯示，15省份旅遊總收入均超過100億元，分別為廣東、四川、湖北、浙江、山東、陝西、安徽、湖南、雲南、福建、海南、黑龍江、遼寧、江西和重慶。
據人民網報導，與2016年春節全國各省份旅遊收入的情況相比，湖北排名上升13位，位列第3。雲南旅遊總收入比去年同期增長達到70.60%，成為28個省區市中旅遊收入增長最快的省份。
根據大陸國家旅遊局資料中心綜合測算，2017年春節期間，全國共接待遊客3.44億人次，旅遊總收入達4233億元。其中，冰雪旅遊和避寒旅遊備受消費者們的青睞，三亞、廈門、哈爾濱以及上海、杭州、成都、桂林等地客流集中，自駕遊消費也快速增長。
在國內旅遊消費非常火熱的同時，大陸遊客出境遊也十分火爆，國家旅遊局的資料顯示：2017年春節出境旅遊人次超過600萬，中國春節成為全球黃金周。
(旺報)
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