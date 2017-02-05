陸客人數減？張小月籲陸勿限縮人民交流

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陸委會主委張小月今天呼籲中國大陸不要限縮陸客人數，讓兩岸人民多互動、溝通，彼此交流能增進友情，也可避免誤會。

行政院大陸委員會主任委員張小月今天上午出席海峽交流基金會舉辦的「2017大陸台商春節聯誼活動」，並在接受媒體訪問時，針對相關問題作上述表示。

中華民國旅行公會全聯會日前公布資料統計，2日陸客團加上自由行送件總數966人，創下歷史新低。對此，張小月表示，希望中國大陸不要限縮陸客人數，畢竟兩岸人民多互動溝通往來交流也能增進友情、避免誤會。

她也提到，除了陸委會之外，交通部觀光局等行政團隊也會繼續努力增加更多陸客自由行機會、精進深化旅遊品質、擴大客源，並爭取來自其他地方的旅客。

此外，港媒日前報導，有大陸智庫人士透露，中共在去年的對台會議中提出研究推出賦予台灣民眾「國民待遇」政策措施的要求。

張小月說，如果這些待遇對在大陸從商、工作、生活的台灣民眾有幫助且不具歧視、符合台灣法律規定、國家尊嚴，都樂觀其成，也希望台灣民眾在大陸能獲得好的對待。

而針對今年兩岸是否能破冰，張小月則表示，希望台灣與大陸雙方都能有新思維、創意，來想想新的互動模式，這也符合兩岸民眾期待。1060205

(中央社)