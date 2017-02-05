被問蒲亭是殺手 川普：美國就真清白嗎

福斯新聞頻道主播歐萊利訪問美國總統川普，有關俄羅斯總統蒲亭「是殺手」的問題，川普則反問，「難道我們國家（美國）就真清白？」

這段專訪將在明天超級盃（Super Bowl）賽事前播出，根據福斯新聞台率先曝光的專訪片段，歐萊利（Bill O'Reilly）先問他是否尊敬蒲亭（Vladimir Putin），川普答覆他是尊敬蒲亭，但他尊敬更多人，這並不意味著得跟他們打交道。

隨後歐萊利追問說，「但蒲亭是個凶手」，川普稍停頓說，「有很多的殺手，我們已有很多殺手，你怎麼看？我們國家就真清白？」（There are a lot of killers. We’ve got a lot of killers. What do you think? Our country’s so innocent?）1060205

(中央社)