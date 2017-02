被問蒲亭是殺手 川普：美國就真清白嗎

福斯新聞頻道主播歐萊利訪問美國總統川普,有關俄羅斯總統蒲亭「是殺手」的問題,川普則反問,「難道我們國家(美國)就真清白?」

這段專訪將在明天超級盃(Super Bowl)賽事前播出,根據福斯新聞台率先曝光的專訪片段,歐萊利(Bill O'Reilly)先問他是否尊敬蒲亭(Vladimir Putin),川普答覆他是尊敬蒲亭,但他尊敬更多人,這並不意味著得跟他們打交道。

隨後歐萊利追問說,「但蒲亭是個凶手」,川普稍停頓說,「有很多的殺手,我們已有很多殺手,你怎麼看?我們國家就真清白?」(There are a lot of killers. We’ve got a lot of killers. What do you think? Our country’s so innocent?)1060205

