陸鄉村擺酒攀比風氣盛 母豬產子也要請
中國大陸部分地區「擺酒」風氣盛，為了收禮金、顧排場、爭面子，擺酒吃喝的名目眾多，且浪費成風，有些地方連母豬產子也要擺酒慶祝一番。
央視報導，結婚擺酒、生日擺酒、白事擺酒、喬遷擺酒已經不稀奇，在重慶市巫溪縣，當地有名目繁多的「無事酒」，考試失利有「安慰酒」、出獄返家有「洗心革面酒」，小孩子還沒出生便有「保胎酒」，連母豬產子也要擺個酒。
擺酒花費多，人情變成人情債，送出去的禮金多了，為收回禮金，自己也找理由擺一次酒，成為無限循環。
在尖山鎮的大包村，今年68歲的李福田，還保存著近些年人情往來的帳本。光2013年，李福田共送出去了39筆人情錢，平均一個月至少要喝3場酒。李福田說，除了自己的生活費，他今年賺的錢都送了人情。
而近些年來，在巫溪縣，辦酒席的攀比之風和浪費之風愈來愈盛。巫溪縣大包村的村民袁京福要娶媳婦，為了面子，他計劃一桌酒席上24個菜，還要請婚車和樂隊。
動輒擺酒，也有人受惠。巫溪縣的喜宴會館生意好到平時不接散客，有老闆揚言：「生意火的時候真的不得了，特別2013年那時候達到一個頂峰，每天晚上覺都睡不著，要考慮第二天的包席」。
為整治這擺酒歪風，當局決定禁擺「無事酒」。整酒禁令規定，除婚喪嫁娶以外，村民不能舉辦或參與其他一切擺酒行為。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。