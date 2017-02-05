陸鄉村擺酒攀比風氣盛 母豬產子也要請

中國大陸部分地區「擺酒」風氣盛，為了收禮金、顧排場、爭面子，擺酒吃喝的名目眾多，且浪費成風，有些地方連母豬產子也要擺酒慶祝一番。

央視報導，結婚擺酒、生日擺酒、白事擺酒、喬遷擺酒已經不稀奇，在重慶市巫溪縣，當地有名目繁多的「無事酒」，考試失利有「安慰酒」、出獄返家有「洗心革面酒」，小孩子還沒出生便有「保胎酒」，連母豬產子也要擺個酒。

擺酒花費多，人情變成人情債，送出去的禮金多了，為收回禮金，自己也找理由擺一次酒，成為無限循環。

在尖山鎮的大包村，今年68歲的李福田，還保存著近些年人情往來的帳本。光2013年，李福田共送出去了39筆人情錢，平均一個月至少要喝3場酒。李福田說，除了自己的生活費，他今年賺的錢都送了人情。

而近些年來，在巫溪縣，辦酒席的攀比之風和浪費之風愈來愈盛。巫溪縣大包村的村民袁京福要娶媳婦，為了面子，他計劃一桌酒席上24個菜，還要請婚車和樂隊。

動輒擺酒，也有人受惠。巫溪縣的喜宴會館生意好到平時不接散客，有老闆揚言：「生意火的時候真的不得了，特別2013年那時候達到一個頂峰，每天晚上覺都睡不著，要考慮第二天的包席」。

為整治這擺酒歪風，當局決定禁擺「無事酒」。整酒禁令規定，除婚喪嫁娶以外，村民不能舉辦或參與其他一切擺酒行為。1060205

(中央社)