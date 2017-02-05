警示燈提醒減速 有效降低車禍發生

新竹縣政府警察局橫山分局去年於轄內多處易肇事路段，設置LED太陽能警示燈，經統計，交通事故較前年降低，今年再於多處增設，盼車禍意外再降低。

橫山警分局表示，分局長賴銘助全面要求各派出所針對轄內易肇事路段調查，再進行路段、地點現地會勘、測試，商請警友會購置LED太陽能警示燈，有效的降低了夜間因車速過快或道路彎曲、坡度高低起伏過大與夜間視線不明，所導致交通意外發生。

橫山警分局表示，裝設以來，分局轄內105年交通車禍死亡數據，較104年因交通事故死亡的人數降低一半，顯見LED警示燈在夜間因發揮了作用，提醒了路過民眾及駕駛朋友，放慢速度確保行車安全。

橫山警分局今年再購置50組LED爆閃警示燈，將設置於轄內多處重要道路與易肇事路段，盼能再降低車禍肇事率，讓民眾有一個美好的交通安全家園。

橫山警分局長賴銘助表示，交通事故所造成的悲劇，往往使兩造的家庭破碎，基於保護用路人與駕駛者的行車安全，執法絕對沒有妥協的空間，呼籲駕駛人行車放慢速度，提醒夜間及清晨外出散步的民眾要穿著鮮亮衣服，更重要的是「喝酒不開車，開車不喝酒」，平安出門、平安回家。1060205

(中央社)