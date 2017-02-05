警示燈提醒減速 有效降低車禍發生
新竹縣政府警察局橫山分局去年於轄內多處易肇事路段，設置LED太陽能警示燈，經統計，交通事故較前年降低，今年再於多處增設，盼車禍意外再降低。
橫山警分局表示，分局長賴銘助全面要求各派出所針對轄內易肇事路段調查，再進行路段、地點現地會勘、測試，商請警友會購置LED太陽能警示燈，有效的降低了夜間因車速過快或道路彎曲、坡度高低起伏過大與夜間視線不明，所導致交通意外發生。
橫山警分局表示，裝設以來，分局轄內105年交通車禍死亡數據，較104年因交通事故死亡的人數降低一半，顯見LED警示燈在夜間因發揮了作用，提醒了路過民眾及駕駛朋友，放慢速度確保行車安全。
橫山警分局今年再購置50組LED爆閃警示燈，將設置於轄內多處重要道路與易肇事路段，盼能再降低車禍肇事率，讓民眾有一個美好的交通安全家園。
橫山警分局長賴銘助表示，交通事故所造成的悲劇，往往使兩造的家庭破碎，基於保護用路人與駕駛者的行車安全，執法絕對沒有妥協的空間，呼籲駕駛人行車放慢速度，提醒夜間及清晨外出散步的民眾要穿著鮮亮衣服，更重要的是「喝酒不開車，開車不喝酒」，平安出門、平安回家。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。