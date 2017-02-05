陳菊拜天公 祈求台灣風調雨順

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高雄市長陳菊4日晚間到仁武拜天公發送雞年紅包。（吳江泉翻攝）

高雄市長陳菊4日晚間到鳳山拜天公。（吳江泉翻攝）

高雄市長陳菊到仁武拜天公。（吳江泉翻攝）

農曆正月初九是玉皇上帝聖誕萬壽，高雄市長陳菊昨晚前往仁武、左營及鳳山天公廟敬拜，手持清香向天公祝壽，祈求台灣風調雨順、施政順利、高雄平安無災。

陳菊並發送雞年紅包向信眾拜年、問候，她說，由於天公的宗教信仰力量，國人獲得心靈寄託和幫助、社會安定和諧，祈求玉皇上帝庇佑臺灣風調雨順、施政改革順利，國家經濟起飛、競爭力提升。

她說，高雄去年經歷兩次強颱侵襲，受傷不輕，希望在天公祖保佑和強力後盾下，高雄能夠平安無災、市民和樂幸福，也期盼繼續受到市民信賴和支持，創造進步繁榮。

農曆正月初九為萬神之主亦即玉皇上帝的誕辰，民間俗稱天公生，香火相當鼎盛的仁武天公廟、新莊仔天公廟與鳳山天公廟，約子時左右湧入大量信徒入廟參香獻敬，香客絡繹不絕。

(中時)