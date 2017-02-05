談判施放信號彈 屁孩進警局

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我要評比

一群青少年疑似金錢糾紛，4日晚間眾人出門到土城中央路四段談判討錢，卻邊騎車邊點燃信號彈，按鳴喇叭叫囂示威，民眾發現報警，警方抵達後，青少年嚇得一哄而散，警方漏夜追查，陸續帶回10名青少年，將依《社維法》法辦。

(中時)