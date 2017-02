爆為封爵假公益 貝克漢澄清電郵遭竄改

英國前足球金童貝克漢被爆料,疑似利用兒童慈善事業為自己的公眾形象加分,以提高獲女王伊麗莎白二世封爵機會。他今天透過發言人澄清,稱爆料內容遭竄改。

英國「電訊報」(Telegraph)與法新社報導,貝克漢發言人稱,貝克漢的私人電子郵件「遭駭並被竄改」,提供「蓄意營造的不屬實情境」。

貝克漢過去是英格蘭足球隊隊長,2013年退休。他這次成了「足球解密」(Football Leaks)的主角,遭歐洲調查聯會(EIC)調查,該機構是由12個歐洲媒體組織組成的聯會,包括法國網路媒體Mediapart。

報導引用貝克漢與他的員工之間的電子郵件,聲稱他起初拒絕把個人財產放進他的慈善機構「7號基金會」(7 Fund)、試圖向聯合國兒童基金會(UNICEF)報銷已獲贊助商支付的費用,並將慈善事業作為個人形象的跳板。

貝克漢2003年獲頒大英帝國官佐勳章(Officer ofthe Most Excellent Order of the British Empire),比爵士頭銜低兩階。

其中1封電郵中,他疑似對2014年同樣受封大英帝國官佐勳章的歌劇名伶凱瑟琳詹金斯(Katherine Jenkins)大感不滿,痛批英國評選委員會。

貝克漢發言人表示:「貝克漢與UNICEF在支持兒童行動的強大合作關係已逾15年。」

「貝克漢與UNICEF當然都以他們所有的成果為傲,也會繼續合作下去,他們都樂意讓事實證明一切。」

UNICEF也表示「非常榮幸」能與貝克漢合作,稱他毫不吝於貢獻他的「時間、精力與協助」,也「以個人名義捐助大額捐款」。(譯者:中央社廖禹揚)1060205

(中央社)