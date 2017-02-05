爆為封爵假公益 貝克漢澄清電郵遭竄改

我要評比

英國前足球金童貝克漢被爆料，疑似利用兒童慈善事業為自己的公眾形象加分，以提高獲女王伊麗莎白二世封爵機會。他今天透過發言人澄清，稱爆料內容遭竄改。

英國「電訊報」（Telegraph）與法新社報導，貝克漢發言人稱，貝克漢的私人電子郵件「遭駭並被竄改」，提供「蓄意營造的不屬實情境」。

貝克漢過去是英格蘭足球隊隊長，2013年退休。他這次成了「足球解密」（Football Leaks）的主角，遭歐洲調查聯會（EIC）調查，該機構是由12個歐洲媒體組織組成的聯會，包括法國網路媒體Mediapart。

報導引用貝克漢與他的員工之間的電子郵件，聲稱他起初拒絕把個人財產放進他的慈善機構「7號基金會」（7 Fund）、試圖向聯合國兒童基金會（UNICEF）報銷已獲贊助商支付的費用，並將慈善事業作為個人形象的跳板。

貝克漢2003年獲頒大英帝國官佐勳章（Officer ofthe Most Excellent Order of the British Empire），比爵士頭銜低兩階。

其中1封電郵中，他疑似對2014年同樣受封大英帝國官佐勳章的歌劇名伶凱瑟琳詹金斯（Katherine Jenkins）大感不滿，痛批英國評選委員會。

貝克漢發言人表示：「貝克漢與UNICEF在支持兒童行動的強大合作關係已逾15年。」

「貝克漢與UNICEF當然都以他們所有的成果為傲，也會繼續合作下去，他們都樂意讓事實證明一切。」

UNICEF也表示「非常榮幸」能與貝克漢合作，稱他毫不吝於貢獻他的「時間、精力與協助」，也「以個人名義捐助大額捐款」。（譯者：中央社廖禹揚）1060205

(中央社)