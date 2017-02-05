馬克宏競選演說 力邀美學者企業轉投法
法國總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）今天在競選演說中，號召不滿川普（Donald Trump）政府美國科學家、學者及企業家遷移至法國。
路透社報導，曾任經濟部長的馬克宏，是即將到來的法國總統大選中領先人選之一，他鼓勵在美國研究氣候變遷、再生能源與健康議題，且對新政治局勢有所警覺的科學家，橫越大西洋來尋求庇護。
他說：「我希望所有現今在美國象徵革新卓越的人們傾聽我們所說的話：『從現在起，從5月起，你們將擁有1個新的家園，法國。』」
數十間美國政府機構相關員工在推特（Twitter）發起抗議，稱川普計畫封鎖聯邦政府的氣候變遷研究及其他專門領域。
美國環境保護署（Environmental Protection Agency）、美國國家航空暨太空總署（NASA）及其他局處的代表性科學家，在川普1月20日上任後，直接或透過朋友與支持者的帳戶，對經他們審查檢視的限制規定表達抗議。
曾是投資銀行家的馬克宏今天在東南部城市里昂發表競選演說，但並未提及川普的名字，他說他「鄭重號召」所有「在美國與反啟蒙主義抗爭，如今感到憂懼的研究人員、學者及公司商號」，加入革新的國家，也就是他期許的法國的將來。
根據本週發表的民調結果，這位39歲候選人現是進入5月決定性決選，且能徹底擊敗極右派領導人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的有力人選。（譯者：中央社廖禹揚）1060205
(中央社)
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