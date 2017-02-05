HBL八強賽 新莊板橋兩地開打
高中籃球聯賽（HBL）男女甲級8強賽今天兵分二路，在新莊、板橋體育館開打，男子的松山高中至今仍未吞敗，而女子衛冕軍淡水工商直指3連霸，目標揮軍3月的總決賽。
歷經資格賽、預賽、複賽後，男、女8強總共16隊，僅有男子的「綠色神盾」松山高中保持全勝，包含預賽3連勝、複賽5連勝。
松山的「鐵血教頭」黃萬隆表示，8強賽前，松山需要再補強的是節與節的串連，特別是上半場，其次是內、外聯合作戰要更純熟，最後再提升招牌的防守。
女子8強的隊伍如同上季翻版，8隊完全一樣，其中南湖高中、南山高中都因為連續兩季，男、女隊都一起晉級8強，在HBL留下難得的紀錄，而衛冕軍淡水商工本季尋求3連霸、隊史第10冠。
男、女4強總決賽將於3月4、5日，在台北小巨蛋點燃戰火。1060205
(中央社)
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