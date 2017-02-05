陸業者販售愛情保險 脫離單身可獲理賠
大陸業者相中婚戀市場推出各式愛情保險，其中「單身狗戀愛險」價格只要人民幣1.52元到5.20元，自購買日起半年內，購買人若「脫單」，可獲得最高「理賠」9.9元，噱頭十足。
大陸業者在網路上販售愛情保險引發關注，華商報今天報導，除「單身狗戀愛險」，另一戀愛保險只要投保的兩個人在3年後、10年內結婚，婚禮上可收到1萬朵玫瑰。工作人員表示，1萬朵玫瑰緊密平鋪占地約30平方公尺，重0.75噸。
報導說，戀愛保險價格介於99元至350元，分為大學生玫瑰版、軍人玫瑰版、社會人士玫瑰版、大學生鑽石版、社會人士鑽石版和現金版，鑽石版價格較高，因為「理賠」的是一枚0.5克拉的鑽石。
網頁顯示，戀愛保險已成功交易21個。大一女生小雯說，如果有男朋友就會買，是對戀愛的美好期許。已婚的黃先生說，現在很多年輕人都閃婚，如果熬不到3年就結婚了，還領不到萬朵玫瑰。
陝西省社科院副研究員謝雨鋒表示，商家推出產品前應該有市場調查和分析，以3年為期，說明年輕人的情感穩定性不高。近年來離婚率升高，很多年輕人閃婚閃離，對愛情、婚姻和家庭責任心不夠等現象，則讓愛情保險受到關注。1060205
(中央社)
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