內閣改組 工商界：待上任後評估
針對這次內閣改組，工商協進會理事長林伯豐今天表示，需要等新任閣員上任後，才能針對政策、措施、執行力提出建議。
海峽交流基金會舉辦的「2017大陸台商春節聯誼活動」上午在台北登場。林伯豐接受媒體訪問時，作上述表示。
此外，全國工業總會理事長許勝雄受訪時針對上述問題則表示，他與準勞動部長林美珠不熟，但重點在於找到可執行的政策與具備認知、智慧，能合宜應對的團隊來達成大眾的期待。
而針對今年的兩岸關係，許勝雄與林伯豐都認為需要台灣、大陸雙方共同努力。
許勝雄認為，兩岸穩定和平是最重要的，任一方都無法很堅持自己的想法，無法找到共同邁進的方向，就像維持「男女朋友、夫妻」的關係一樣需要共同努力。
林伯豐則說，兩岸關係今年不會比較好，希望不要退步，大家要共同努力來解決憂心的事。
他也提到，台商應該有想法與對策應對美中貿易對抗，台商在大陸應發展內需市場，針對美國市場的部分則應回到台灣製造。
他建議，政府應盡快建立與各國的自由貿易協定（FTA），特別是與美國的雙邊關係、日本的租稅投資協定應盡速進行，立法院也應盡速通過海峽兩岸服務貿易協議與對陸投資審議。1060205
(中央社)
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