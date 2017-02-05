黨主席選舉 吳敦義：整合要看因緣聚合
前副總統吳敦義今針對國民黨主席選舉整合不如預期順利表示，從未講過整合沒有困難，要看因緣聚合，因緣成熟才有機會，不能強求。只要選舉公開公正公平，就不影響黨內團結。
媒體報導，與前總統馬英九、前立法院長王金平均維持良好關係的吳敦義參選國民黨主席，原先被看好是黨內最大的反洪勢力，如今卻陷馬王矛盾泥淖，馬王兩派對選舉態度轉為觀望，吳的整合狀況不如預期順利。
對此，吳敦義今天上午受邀出席陸軍官校正43期同學會前受訪表示，他從未講過整合沒有困難。這要看因緣聚合，如果因緣成熟才有機會，這不能強求。
吳敦義指出，只要選舉是公開、公正、公平，就不會影響黨內團結，最怕的就是，若選舉有不公不義，這樣就會影響黨內團結。1060205
(中央社)
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