CNN民調：川普初始支持度為美歷任總統最低
美國新任總統川普上任兩週以來，不同民調都顯示他是歷史最低支持率的剛上任總統。根據CNN/ORC周五剛公布的最新民調顯示，超過半數美國民眾（53%）對他執政不滿意，只有44%表示滿意，這些數字反映了他創下美國歷任新總統就職的最高不滿意度。
與CNN的調查相呼應，蓋洛普民意調查最近的一次結果，顯示川普是第一個在蓋洛普調查歷史上，初始支持率低於50%的總統。
與美國歷任總統相比之下，前總統雷根（Ronald Reagan）的初始支持率為51%，僅略高川普一點，但他的不支持度（13%）並不高。此外，CNN的調查結果在不同黨派之下呈現完全兩極現象，有90%的共和黨人支持川普，但只有10%的民主黨人認同他。
CNN調查在1月31日和2月2日之間進行的，有效樣本為1002個成年人，誤差幅度為正負3個百分點。
(旺報)
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