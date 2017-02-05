環團空中垂直舞蹈 籲民眾減塑

環保團體綠色和平今天在環保署表演空中垂直舞蹈，希望透過舞蹈呼籲民眾減少使用塑膠，避免塑膠垃圾使得海中生物致命，還給海洋一個乾淨的環境。

綠色和平今天在環保署舉行「一生懸命 為海洋減塑」空中垂直舞蹈，由空中舞者分別飾演海洋生物及人類，表演舞蹈號召民眾一同加入減塑行列。

綠色和平表示，海洋中充滿著多樣化的生物，但卻屢屢傳出鯨魚或海龜誤食塑膠垃圾而致命的情況發生。根據統計，每年約有800萬噸的塑膠流進海洋，占全球垃圾的60~80%，塑膠已經成為海洋生態的致命武器。

綠色和平海洋專案主任顏寧表示，塑膠製品雖然帶給大家很多的便利性，但其實也會造成海洋汙染，如果每個人都可以忍受生活中的一點不方便，減少對於塑膠的依賴，就可以減少環境汙染及對海洋生物的傷害。

環保署長李應元則表示，從限塑、減塑到無塑，一直是環保署努力的目標，但這絕對不是單一部會可以達到的目標，會透過往後的淨灘、清淨海洋等一系列活動來努力。1060205

(中央社)