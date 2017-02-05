菲男拾獲手機沒送警 失主告竊盜

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上個月22日上午9時許，43歲蔡姓男子在新北市板橋區中正路某超商遺失手機，事後手機被27歲菲律賓籍施姓男子拾獲，施男並未將手機送交警方，先行至工作地點上班。

下午4時許，施男帶著手機回到超商，正遇蔡男也回來找手機，2人因語言不通發生拉扯，巡邏員警見狀上前了解，蔡男現場控告施男竊盜，員警遂將2人帶回派出所。

蔡男表示，發現手機遺失後曾3次撥通手機，但都無人接聽。

施男則經通譯人員向警方表示，他拾獲手機後有在現場等候20多分鐘，後因趕著上班才先離開，下班後立刻就回到超商詢問，他並無竊盜或侵占意圖。

事後雙方雖已達成和解，但由於竊盜屬公訴罪，警方仍依竊盜罪嫌將施男函送。

(中時)