24年老車上國道起火 疑引擎過熱
一名46歲的邱姓男子昨(4日)晚間10時開車載女兒，行經國道北上359K處，車子突然冒煙起火，邱男緊急將車停到路肩，拉著女兒逃出，車子瞬間燒成火球。警消趕到後，花約半個小時將火勢撲滅，所幸未波及其他車輛，邱男與女兒雖飽受驚嚇，所幸沒有受傷。
邱男向警方供稱，車子是24年的老車，過年前才剛保養過，檢查一切都正常，沒想到會發生火燒車事故。
警方指出，有些老車平時開都沒有問題，但上了高速公路，速度增快，引擎室內的溫度快速拉高，可能造成火燒車。經初步調查，懷疑這起意外可能是老車電線短路或油管破裂導致起火燃燒，不過詳細原因還尚待進一步釐清。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。