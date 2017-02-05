24年老車上國道起火 疑引擎過熱

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一名46歲的邱姓男子昨(4日)晚間10時開車載女兒，行經國道北上359K處，車子突然冒煙起火，邱男緊急將車停到路肩，拉著女兒逃出，車子瞬間燒成火球。警消趕到後，花約半個小時將火勢撲滅，所幸未波及其他車輛，邱男與女兒雖飽受驚嚇，所幸沒有受傷。

邱男向警方供稱，車子是24年的老車，過年前才剛保養過，檢查一切都正常，沒想到會發生火燒車事故。

警方指出，有些老車平時開都沒有問題，但上了高速公路，速度增快，引擎室內的溫度快速拉高，可能造成火燒車。經初步調查，懷疑這起意外可能是老車電線短路或油管破裂導致起火燃燒，不過詳細原因還尚待進一步釐清。

(中時)