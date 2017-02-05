同鄉會巧遇 洪郝兩人互動冷冰

國民黨主席參選人郝龍斌與洪秀柱，開春後馬不停蹄的跑行程，5日兩人在台灣省貴州同鄉會暨台北市貴州同鄉會巧遇，但互動不多。（鄧博仁攝）

國民黨主席參選人郝龍斌與洪秀柱，開春後馬不停蹄的跑行程，5日兩人在台灣省貴州同鄉會暨台北市貴州同鄉會巧遇，但互動不多。（鄧博仁攝）

國民黨主席參選人郝龍斌（右一）與洪秀柱（左一），開春後馬不停蹄的跑行程，5日兩人在台灣省貴州同鄉會暨台北市貴州同鄉會巧遇，但互動不多。（鄧博仁攝）

國民黨主席參選人郝龍斌與洪秀柱，開春後馬不停蹄的跑行程，5日兩人在台灣省貴州同鄉會暨台北市貴州同鄉會巧遇，但互動不多。

(中時)