見義勇為! 海軍上士助民力逮搶匪

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一六八艦隊汾陽軍艦陳翰諹上士。(圖/海軍提供)

海軍司令部今（5日）表示，一六八艦隊汾陽軍艦陳翰諹上士於昨（4日）晚間9時許，休假期間行經基隆市仁二路郵局發現女性民人遭搶劫，陳上士見狀立即上前壓制嫌犯，直至警方到場處理。

海軍司令部進一步表示，海軍獲報後，司令黃曙光上將立即指示各級公開表揚陳上士優良事蹟，並辦理獎勵事宜。陳上士的英勇表現，不僅充分展現國軍愛民助民的風範，其行為舉止，足為官兵表率，亦為海軍忠義軍風之體現。

(中時)