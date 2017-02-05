陸船越界捕撈 船員抱瓦斯桶威脅拒檢
春節後海象轉佳，大陸漁船「閩獅漁07605號」，4日於台中港西北22浬處越界捕魚，海巡局第三海巡隊驅離無效進行追捕，漁工抱瓦斯桶等頑抗手段威脅拒檢，海巡隊登船起出漁獲2噸，將1船13人扣留並帶回台中港偵辦。
本次「護永專案」掃蕩勤務，統由第三(台中)海巡隊隊長歐凌嘉擔任指揮官，總計調派台中隊PP10060艇、PP10035艇，結合第十二（新竹）海巡隊PP3580艇暨北部地區機動海巡隊桃園艦等1艦3艇執行勤務。
台中海巡隊表示，昨日在台中港西北22浬處，發現陸船「閩獅漁07605號」越界作業，經驅離無效後進行追捕，過程中陸船甩尾企圖衝撞巡防艇，並以船尾懸放數條30-40米長繩索、抱瓦斯桶等各種方式威脅拒檢，但船員還雙手合十求饒，仍遭海巡人員制伏。
海巡人員登檢起出漁獲2噸並依法海拋，將1船13人扣留，帶返台中港實施調查及執行行政處分。
(中時)
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