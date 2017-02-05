日議員提案對二戰日軍2、3級戰犯現金補償

據日本共同社5日報導，日本自民黨眾議員河村建夫日前稱，預計兩項有關戰爭補償的法案將被提交給本屆國會，分別為規定對二戰中遭遇空襲的民眾以及被判為2、3級戰犯的來自朝鮮半島和台灣的原日軍士兵。

報導稱，有關空襲受害的補償法案曾先後14次提出，但均成為廢案。空襲議聯的相關人士表示，想要在尚在人世時了結此事只有現在。河村面對採訪表示，戰後處理的遺留問題應由國家來處理。爭取能在本屆國會上獲得通過。

日本對原日軍軍人及工作人員發放撫卹金及養老金，但對於1945年3月10日東京大空襲等各地空襲中受傷致殘或淪為孤兒的受害民眾並沒有補償。空襲受害者要求補償的訴訟在現有的司法體系下均以「戰爭受害是國民均應忍受之事」為由遭到駁回。

此次提案擬改變方針，以僅向在世的空襲致殘障人士提供35萬日元至150萬日元的特別措施法案為基礎進行討論。法案還將寫入有關遇難者和孤兒的實際情況調查。

曾為日軍軍人或工作人員的舊殖民地民眾由於與當時的國籍不同，不能領取撫卹金等。在日韓國人和台灣人原戰犯也曾要求完善立法，進行了60年以上的運動。河村擔任幹事長的日韓議員聯盟目前正在研究向每人支付260萬日元特別發放金的法案。

(旺報)