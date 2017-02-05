陸團車禍領隊住院 陸方旅行社派員探視

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陸客團遊覽車昨天在高雄撞上台鐵橋墩涵洞，陸籍領隊洪璐仍住院中，陸方旅行社今天派員抵台探視，移民署第一時間迅速配合發證協助。

一輛搭載陸客的遊覽車昨天上午在高雄市河西路、興隆路口誤闖鐵路橋墩限高涵洞，造成車上21名陸籍乘客輕重傷，其中坐在前座的陸籍領隊洪璐顱內輕微出血迄今仍住院。移民署第一時間掌握訊息，即指示南區事務大隊高雄市第一服務站全力協助家屬及陸方旅行社來台的發證事宜。

來自浙江一家旅行社的方姓小姐昨天欲緊急入境探視洪璐，移民署基於人道協處，以最快的速度將原本5個工作天趕在1小時內發證，方小姐今天中午順利搭機抵台由桃園入境，下午將南下高醫大附院探視住院中的洪璐。

移民署表示，來台善後協處人員停留期間為自入境翌日起算7天，有請方小姐注意。

另外，移民署說，陸客在台停留期間為自入境翌日起算15天，若受傷旅客無法出境，移民署也將主動協助辦理延期。1060205

(中央社)