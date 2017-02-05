陸船拒檢逃逸 基隆海巡夾擊強勢登船
基隆海巡隊昨天晚間發現中國大陸漁船「閩長漁24188號」越界捕撈，海巡靠近時，「閩」船拒絕受檢並加速逃逸，海巡以2艘巡防艇夾擊，並跳船登檢，當場查獲2000公斤漁獲。
基隆海巡隊昨天晚間動員2艘百噸巡防艇執行「護永專案」，發現彭佳嶼西北方約20浬海域，疑似有中國大陸漁船正在作業，10033、10050艇今天凌晨2時30分，在彭佳嶼西北方21.5浬處，確認「閩」船正在違規拖網。
正當巡防艇靠近時，「閩」船卻加速逃逸拒檢，2艘巡防艇立刻上前夾擊並強靠，並以優勢警力跳船登檢，終於迫使「閩」船放棄抵抗，由基隆海巡隊帶回留置調查。
海巡隊調查，158噸的「閩」船，曾有5次遭海巡隊驅離，「閩」船4日從福建省長樂市浮岐港出發，船上共有11名船員，54歲的張姓船長坦承進入中華民國領海違規拖網，遭查獲時已下第2網，船上共有2000公斤漁獲。
基隆海巡隊表示，全案將依「兩岸人民關係條例」及施行細則規定，裁處新台幣120萬至240萬元罰鍰，另也會函送基隆市政府，將船上漁網、漁具沒入，並切割、破壞起網設備。1060205
(中央社)
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