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川普顧問捏造大屠殺 民眾惡搞真悼念

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悼念守夜活動一般是看不到笑容的，但美國肯塔基州鮑林格陵（Bowling Green）1場守夜活動上，卻看到民眾一點也不傷心地哀悼1場從未發生過的大屠殺。

「環球新聞」（Global News）和法新社報導，這段「鮑林格陵大屠殺」歷史要從2日講起，當時美國總統川普的白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）為捍衛1道針對7個穆斯林國家難民和公民的旅遊禁令，在接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時提到1起她聲稱在2011年發生的大規模屠殺。

她說，「我敢賭這對很多人來說都是全新訊息：2名伊拉克人來到美國，激進化人士，並幕後主使鮑林格陵大屠殺，促使總統歐巴馬對伊拉克難民計畫下達6個月禁令。沒有人報導這些。」

鮑林格陵從未發生過大屠殺。

康威昨天推文說她口誤，她想說的是1則美國廣播公司（ABC）報導，說有兩名蓋達（al-Qaeda）恐怖分子以難民身分居住在肯塔基州鮑林格陵。

2011年確實有兩名住在鮑林格陵的伊拉克男子遭到起訴，罪名是企圖寄送金錢和武器給蓋達組織，並在伊拉克利用簡易爆破裝置對付美軍。兩人目前都在服很長的刑期。

「華盛頓郵報」報導，事發後，歐巴馬確實下令加強伊拉克難民背景查核，但從未停止或禁止難民安置計畫。

路透社報導，康威一席話，讓「鮑林格陵大屠殺」一度搶下推特主題標籤霸主，成千上萬社媒用戶藉此奚落康威。

前第一千金雀兒喜．柯林頓（Chelsea Clinton）說：「十分可喜的是羅浮宮攻擊案和（全然造假的）鮑林格陵大屠殺沒有造成太大傷害。請不要捏造攻擊事件。」

康威出面澄清也未阻止美國民眾舉行一系列守夜活動，紀念這場從未發生過的大屠殺。

肯塔基州鮑林格陵噴泉廣場公園（Fountain Square Park）前湧進大批民眾，點著蠟燭，還高舉標語寫著「鮑林格陵大屠殺，憶不起」和「安息吧，真相」。1060205

(中央社)

關鍵字：鮑林大屠殺康威美國難民
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