周庭印、曹純玉 香川丸龜半馬達標世大運
國體大中長距離好手周庭印、北教大曹純玉，5日日本香川丸龜半程馬拉松創佳績，雙雙達2017台北世大運參賽標準，里約奧運馬拉松女將陳宇璿也以1小時19分28秒創下個人最佳成績。
就讀國體大教練所25歲的周庭印，去年底台北馬創下個人半馬最佳1小時8分34秒，5日跑出1小時7分03秒，達台北世大運1小時7分11秒門檻。曹純玉同樣繳出創個人最佳的1小時16分45秒、繼日本上尾半程馬拉松後第2度達標世大運參賽標準，台北世大運女子門檻為1小時18分08秒。
里約奧運馬拉松好手謝千鶴，5日也跑出個人第2佳成績，以1小時17分44秒完賽，她去年就是在香川丸龜半馬締造1小時15分13秒的全國新猷，並取得2017倫敦世錦賽資格。
(中時電子報)
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