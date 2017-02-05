陸船越界作業持瓦斯桶拒檢 13人遭扣
農曆春節後海象轉佳，中國籍漁船常越界作業，台中海巡隊4日夜間在台中港西北22浬處發現越界作業陸船，船員一度持瓦斯桶威脅拒檢，海巡人員將1船13人扣留，帶返台中港調查。
台中海巡隊表示，4日實施「護永專案」區域聯防威力掃蕩勤務，以區域聯防概念，整合轄區勤務能量及巡防區能量，以強化護漁作為，維護漁業資源及海域治安。
此次專案，由台中海巡隊隊長歐凌嘉擔任指揮官，調派台中隊PP10060艇、PP10035艇，結合新竹海巡隊PP3580艇暨北部地區機動海巡隊桃園艦等1艦3艇，採「優勢艦艇、分進合擊」方式，在苗栗、台中、烏坵海域執行擴大威力掃蕩。
台中海巡隊指出，台中港西北22浬處發現1艘「閩獅漁076x5號」越界作業陸船，在追捕過程中，陸船以船尾懸放數條30至40米長的繩索、船員持瓦斯桶等各種方式來威脅拒檢。
海巡人員表示，他們憑藉豐富的執法經驗及高超船技一一化解，進行登檢，起出漁獲2噸，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，將1船13人扣留，帶返台中港調查及執行行政處分。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。