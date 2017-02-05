陸船越界作業持瓦斯桶拒檢 13人遭扣

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農曆春節後海象轉佳，中國籍漁船常越界作業，台中海巡隊4日夜間在台中港西北22浬處發現越界作業陸船，船員一度持瓦斯桶威脅拒檢，海巡人員將1船13人扣留，帶返台中港調查。

台中海巡隊表示，4日實施「護永專案」區域聯防威力掃蕩勤務，以區域聯防概念，整合轄區勤務能量及巡防區能量，以強化護漁作為，維護漁業資源及海域治安。

此次專案，由台中海巡隊隊長歐凌嘉擔任指揮官，調派台中隊PP10060艇、PP10035艇，結合新竹海巡隊PP3580艇暨北部地區機動海巡隊桃園艦等1艦3艇，採「優勢艦艇、分進合擊」方式，在苗栗、台中、烏坵海域執行擴大威力掃蕩。

台中海巡隊指出，台中港西北22浬處發現1艘「閩獅漁076x5號」越界作業陸船，在追捕過程中，陸船以船尾懸放數條30至40米長的繩索、船員持瓦斯桶等各種方式來威脅拒檢。

海巡人員表示，他們憑藉豐富的執法經驗及高超船技一一化解，進行登檢，起出漁獲2噸，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，將1船13人扣留，帶返台中港調查及執行行政處分。1060205

(中央社)