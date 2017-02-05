南韓親信門 韓檢爭取本周訊問朴槿惠
據南韓司法界消息人士透露，親信門獨立檢察組正與南韓總統府青瓦台協調，爭取在8到10日當中的一天，能夠當面訊問朴槿惠，全面調查親信門中最核心部分。
南韓現任總統以「犯罪嫌疑人」身份接受司法調查尚屬首次。獨檢組將當面調查總統有關親信干政門最核心的部分，並將盤問一切涉案疑點。
南韓聯合新聞通訊社指出，獨檢組有關人士指出，訊問總統的機會只有一次，會做好全面調查、釐清疑點的萬全準備。
雖然獨檢組3日試圖搜查青瓦台吃了閉門羹，但因朴槿惠已表態同意受訊，接受當面訊問的可能性很高。但雙方對調查地點的意見分歧仍大。
獨檢組基本上同意「上門調查」，但希望以到青瓦台附近的「安全家屋」閉門訊問的形式進行調查。相反的，朴槿惠方面則以警衛工作為由，更希望在青瓦台內受訊。
媒體報導，朴槿惠涉嫌與已被逮捕起訴的閨蜜親信崔順實，共謀促成三星物產合併第一毛織，並收受巨額賄賂。朴槿惠還涉嫌介入「文藝界黑名單」的制定與執行過程，濫用職權無端貶黜文化體育觀光部多名高官。
2014年4月16日「世越號」沉沒，釀成304人葬身大海悲劇，朴槿惠在海難發生當天7個小時的行蹤，也會在獨檢組調查之列。
朴槿惠不久前在接受網媒採訪時拋出陰謀論，聲稱親信干政門是由堆積如山的謊言編造的假案。朴槿惠還矢口否認文藝界黑名單等種種指控。1060205
(中央社)
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