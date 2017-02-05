陸熱點城市房市 春節期間成交量萎縮

我要評比

大陸全國熱點城市房市雞年開年一片慘淡。上海證券報報導，自1月27日至2月2日，南京、杭州、蘇州等新房成交量紛紛萎縮，大多下跌至個位數，為近3年同期最低。

市場人士預計，熱點城市房市冷清趨勢或將延續一段時間，一方面，由於房市調控政策持續緊縮，導致房企對房價預期難提升，推案意願普遍不高；另一方面，買房人觀望情緒濃厚，期盼房價下跌漸成市場主流。

官方數據顯示，今年春節假期，南京市住宅認購量共31戶，成交量為1戶。認購量與去年春節假期的52戶相比，下跌近4成。

據不完全統計，雞年春節期間，合肥市區住宅備案量不足10戶，和去年春節假期的35戶相比，下降7成多。

廈門的春節假期數據目前尚無法查到，但一些房企反映，成交量大概只有個位數。

其他熱點城市的房市同樣慘淡。蘇州雖然有房企舉行春節促銷，仍無法拉抬銷量。其中，1月27日至1月30日甚至零成交；與去年春節假期相比，認購量下跌近7成。

無錫樓市春節連續6天零成交，整個長假未賣出1戶商品住宅，僅在除夕當天成交2戶辦公用房。杭州市區新房銷售量也是屈指可數，總共成交6戶，遠遠落後猴年春節的32戶。

業內人士分析，雞年春節房市慘淡，主要有3個原因。首先，春節假期為傳統的房市銷售淡季，市民忙於走親訪友或出遊；第二，2016年房市過於激情，透支部分市場購買力；第三，熱點城市未來房價走勢不明朗，不少人轉而觀望。1060205

(中央社)