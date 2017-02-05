傳重啟海外酷刑黑牢 美官員否認

我要評比

美國官員表示，川普政府目前已放棄一份行政命令草案，該草案將要求檢視美國是否應重啟海外「黑牢」，即一些被批評審問手法相當於酷刑的海外監獄。

路透社報導，「紐約時報」（New York Times）今天引述未經證實的官員談話，指白宮傳閱的草案修正版文字並不含考慮重啟那些監獄。但報導說，修正版的草案確實納入早先版本的部分內容，包括擴大使用古巴關達那摩灣的拘留中心。

一名高層政府官員則向路透社證實，該份初步草案已不列入考量。官員說：「那只是一份從未被政府詳加考量的過渡草案，我們已放棄該份過渡草案。」

熟悉政府內部討論的官員表示，有無可能通過其他方案，暫時還不清楚，因為政府內部對如何開展程序仍有歧見。

黑牢是美國總統小布希任內，於2001年的911恐攻後用來拘禁恐怖主義犯嫌的海外監獄，但總統歐巴馬任內已正式關閉。1060205

(中央社)