網球巨星張德培昔日一席話 直指伍茲該退休了!
2015年8月腰部進行2度手術的伍茲，休養15個月後於去年12月世界挑戰賽復出，隨後在今年打了美巡農保公開賽與歐巡杜拜沙漠菁英賽，復出3場的表現為：世界挑戰賽排名第15(17人參賽)、農保公開賽淘汰、杜拜沙漠菁英賽首輪交出77桿後因背部痙攣宣布退賽。讓人看衰他很難東山再起，博彩公司更對他開出將在2018年宣布退休的盤口。
伍茲生涯贏過包括14場大賽在內，共79座美巡冠軍，但上一場大賽冠軍美國公開賽早在2008年美國公開賽，最近1場美巡冠軍也是4年前的2013年8月的普利司通錦標賽，之後受膝、腰傷困擾，自此1勝難求，儘管前球王「金熊」尼克勞斯看好他還有希望奪大賽冠軍，但認為老虎時代已過的人更多。
以伍茲近年狀況，該繼續尋求東山再起、抑或看破引退？曾贏得法網公開賽冠軍的前華裔網球巨星張德培，球員時期曾回答過曾奪得17座LPGA冠軍的姵柏一席話，那句話正是伍茲現在的寫照，直指伍茲退休的時候到了。
姵柏在職業生涯尾聲時曾與張德培打了1場球，那時她問張德培：「何時知道是到該退休的時候?」。張德培回答：「當我發現花在復健的時間，超過進步的時間，就要知道該急流勇退了。」姵柏如今看到伍茲因傷欲振乏力，認為他距引退的時間已經不遠了。
早年曾與已逝阿諾帕瑪、尼克勞斯及李屈維諾並列高球「4大天王」的81歲南非名將普萊耶則表示，過去常到看到伍茲切球把球打到洞口2呎處，但以他現在切球表現，根本不可能再贏冠軍。
(中時電子報)
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