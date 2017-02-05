熟年優惠擴及60到65歲？高鐵澄清：謠傳！
台灣高鐵今日發布訊息指出，針對近日通訊軟體又再度流傳「高鐵優惠票擴及60～65歲」（即所謂「熟年優惠」）一事，高鐵公司謹再次澄清，是錯誤訊息，且去年11月高鐵公司即已鄭重澄清「熟年優惠」是2013年10月8日推出，於2015年6月25日已實施告一段落。
高鐵表示，呼籲網友千萬不要再繼續散播此一錯誤訊息，以免以訛傳訛，造成旅客更大誤解。
高鐵指出，台灣高鐵目前所有票價優惠措施，均公布於高鐵企業網站http://www.thsrc.com.tw/tw/Article/ArticleContent/caa6fac8-b875-4ad6-b1e6-96c2902d12a6，民眾可隨時查詢各項最新優惠。
高鐵官網指出，5折敬老票，是年滿65歲以上（以乘車當日為準），持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分證件之國民，才符合資格。
(中時)
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