Energy 15周年有望合體？坤達驚喜同框TORO說...

坤達和TORO一起朝聖神話演唱會，讓粉絲超驚喜。（圖／取材自坤達臉書）

坤達臉書全文。（圖／取材自坤達臉書）

Energy今年出道第15年，粉絲敲碗Energy合體。（圖／中時資料照）

南韓長壽男團「神話」昨（4日）在台4度開唱，吸引眾多神創（粉絲名）到場朝聖，其中，身為忠實粉絲的坤達當然也不缺席，還和Energy前成員TORO一起現身，兩人難得同框讓粉絲驚喜不已，坤達一句話更讓大家激動喊想看Energy趕快再和體。

坤達昨晚在臉書分享前往神話演唱會的照片，寫下「我們也是聽他們歌長大的！」除了引來許多神話鐵粉的共鳴外，最大亮點莫過於是和他一起看演唱會的人，對方雖然戴著口罩，仍馬上被認出是Energy前隊員TORO，而坤達也另外再介紹一番「好久不見的高中同學前團員」，合照一曝光，馬上勾起眾網友回憶。

除此之外，坤達還用諧音寫下Energy夯曲《Come On》的副歌：「黑康蟒安那雞在釋放」，有感而發說「那些年我們一起唱的歌」，尤其最後一句「如果有一天我希望」，貌似暗指Energy有望再聚，而今年也是Energy出道第15年，讓大批粉絲十分期待能再見到他們合體。

(中時電子報)