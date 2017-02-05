24年老車國道起火 父女驚險逃出

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邱姓男子昨天深夜駕車載著就讀高中的女兒，行經國道1號北上359公里處，車子突然冒煙起火，邱男和女兒倉皇逃出後，全車瞬間燒成火球，警消隨後趕到撲滅火勢。

邱姓男子向警方表示，車子雖已是24年的老車，但在過年前才剛進保養廠保養過，平常車況都很正常，沒想到突然火燒車。

警方懷疑可能是車內電線短路或油管破裂，導致起火燃燒。

警方認為，有些老車平時開都沒問題，但一上了高速公路，車速增快，引擎室內溫度也快速拉高，就可能造成火燒車。事故原因仍有待進一步釐清。1060205

(中央社)