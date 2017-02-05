疑閃小動物車撞電箱 130戶停電

苗栗警分局今天指出，25歲陳姓駕駛開車載著女友，疑似為了閃小動物，失控衝撞台13線旁的號誌控制箱和變電箱後翻覆，雖然車上2人無明顯外傷，卻造成附近約130戶民宅停電。

車禍事故現場黑色轎車四輪朝天，翻覆在車道上，車內陳姓駕駛和女性友人自行爬出車外，附近居民表示，意外發生當時原本在家裡看電視，聽到「碰」的一聲巨大聲響，就突然「斷電」，出門查看才發現是變電箱遭撞毀。

陳姓駕駛向警方供稱，4日深夜要返家途中，行經台13線苗栗市南勢里路段，看到有「動物竄出」，方向盤往右轉想要閃避，不料撞上路旁的紅綠燈號誌控制箱和變電箱，整台車隨即180度翻了過去。

由於變電箱被撞得支離破碎，導致附近約130戶住家斷電，警方也趕緊通知台電人員前往連夜搶修，預計今日即可恢復供電。

警方事後調閱路口監視器畫面，並未看到陳姓駕駛所說的小動物，因此，是為了閃動物還是精神不濟導致車禍事故，仍需進一步調查，不過陳男仍須負擔相關賠償責任。1060205

(中央社)