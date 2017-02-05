疑電線短路 瑪莎拉蒂召回3款4萬輛超跑

瑪莎拉蒂決定在北美車廠召回三款車型，其中包含Quattroporte。（圖/Maserati 官網）

著名的高價超跑車廠瑪莎拉蒂（Maserati）日前宣布，因疑似車內電線易短路而造成起火狀況，將召回北美地區3款共4萬輛售出的跑車回廠維修。這批召回車輛包含在2014至2017年出廠的跑車，以Quattroporte、Ghibli和Levante新型休旅車為主。這並非車廠第一次召回，其實早在去年5月份，瑪莎拉蒂就因後輪問題，在中國召回2萬輛超跑。

據彭博社（Bloomberg）報導，以三叉戟徽章聞名全球的超跑車廠瑪莎拉蒂宣布，因懷疑2014至17年出廠的旗下3款新車，可能有電線短路並容易造成起火燃燒的問題，將召回北美地區共4萬輛汽車。本次召回的車型包含Quattroporte和Ghibli兩款跑車，以及瑪莎拉蒂最新的休旅車Levante。瑪莎拉蒂是許多人的夢想，光是這3款召回的車款，每輛平均售價介於7.1萬美元（約221.5萬台幣）至14.5萬美元（約452.5萬台幣）之間，都讓多數人望之卻步。

瑪莎拉蒂決定在北美車廠召回三款車型，其中包含新款的Levante休旅車。（圖/Maserati 官網）

瑪莎拉蒂決定在北美車廠召回三款車型，其中包含新款的Ghibli跑車。（圖/Maserati 官網）

創立於1914年的瑪莎拉蒂車廠，由義大利的瑪莎拉蒂家族三兄弟於波隆那（Bologna）創立，初期以設計製造比賽用賽車為主。自創立至今曾多轉手和出售經營權，包含雪鐵龍（Citroën）、法拉利（Ferrari S.p.A）和飛雅特（FIAT）集團都曾入主，1968年雪鐵龍買下瑪莎拉蒂，經營直到1974年破產才拋售，1993年飛雅特入主並大力整頓頹勢，1997年再轉手至法拉利集團之下。目前的瑪莎拉蒂汽車就是由飛雅特汽車實質控管。

與法拉利、保時捷（Porsche）等其他超跑車廠一樣，瑪莎拉蒂亦看準了大陸頂級車的龐大消費市場潛力，陸續推出多款衍生型號並進入中國設點行銷，也取得相當大的成效。但卻在去年5月傳出，與本次召回相同的2款跑車型號，也在中國市場因後輪的機械問題，被迫召回約2萬輛回廠維修。至於台灣的車款是否會有影響，目前官方仍無進一步的說明。

(中時電子報)