還給海洋乾淨環境 環署號召認養海灘
為了不讓海洋垃圾量增加，環保署規劃號召民眾認養海灘，以認養取代淨灘，從愛護、維護構想著手，避免海灘垃圾流入海洋之中。
環保團體綠色和平今天在環保署舉行「一生懸命為海洋減塑」空中垂直舞蹈，由空中舞者分別扮演悠遊海中的海洋生物及人類，呼籲民眾從源頭減量，加入減塑行列。環保署長李應元說，減塑是世界性議題，4月22日起將號召民眾一同淨灘。
環保署環管處副處長黃偉鳴表示，過去縣市環保局都是號召民眾參與一次性的淨灘活動，但環保署規劃以愛護、維護為構想，「認養取代淨灘」，希望讓全台1000公里海灘，都有人認養，不論是企業、宗教或學校班級，甚至朋友間揪團都非常歡迎。
黃偉鳴指出，目前構想每人以10公尺為認養基礎，規模較大的團體則可認養1公里，規模較小可以認養100公尺，也鼓勵國內前100大企業率先響應，一同來參加。
黃偉鳴說，也規畫設置海洋認養的專屬臉書粉絲頁，認養單位可定期將自己認養成果拍照或寫下心得上傳，讓每個海灘都保存著每月或是每年變化情況，讓認養團體成員之後能觀看自己的認養成果。
此外，為了鼓勵認養團體，環保署也會針對成果進行評比，包括垃圾清除量，海灘乾淨及維護程度等。1060205
(中央社)
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