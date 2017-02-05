洪秀柱：這次都是舊人 各有所長

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，這次出來參選黨主席的人都不算新人，沒有人是素人，都是舊人；每個人各有所長、各有所得、各有所失，得失加減乘除一番，那個人就會勝出。

洪秀柱今天行程滿檔，上午出席台北市江蘇同鄉會新春團拜後，中午轉往參加印尼、緬甸、越南、寮國歸僑春節團拜聯誼餐會。

洪秀柱出席台北市江蘇同鄉會新春團拜後，被問到黨主席選舉，外傳競爭對手前副總統吳敦義落入前總統馬英九與前立法院王金平矛盾泥淖而進退失據時說，她不想把事情想得太複雜。

洪秀柱表示，每位參選同志應該講清楚對各種事情的看法、黨的未來、兩岸關係等，用這種方式讓黨員清楚了解每一位候選人。

她認為，看一個人，應該去檢驗過往一切行事作風、想法、說法與作法，黨員心中有一番評價，但無可諱言，有些黨員並不是很理性的看待事情，台灣人喜歡搏感情，只要是好朋友就會相挺，像這樣情形占的比率有多少？

洪秀柱說，盡量去看每位競選同志平常對基層的經營，就是各有所長、各有所得、各有所失，得失加減乘除一番，那個人就會勝出。

表態參選黨主席的國民黨副主席郝龍斌認為「新人不一定不如舊人，看誰是新人誰是舊人」，洪秀柱表示，郝龍斌怎麼會是新人，所有出來的人都不算新人，都是在政壇很久，不是素人，沒有人是素人，都是舊人；新人要去發掘、培養，才能做好世代交替。

主席選舉連署門檻是否廢除，洪秀柱表示，這次不可能，因為一定要全代會通過，但是連署完成後的認定方式，有沒有可能寬鬆，這是技術性問題，要經過所有參選人認可，才會朝這個方向做。

此外，洪秀柱在致詞時談到「一中同表」時表示，，沒有人仔細去了解其中的意義與內涵，以及她真正要表達的意思，結果是用抹紅的方式，認為她急統、傾中，甚至批她「洪統」，很多同志沒辦法理解，造成後來「換柱」遠因。

洪秀柱說，她後來也不再談讓人不清楚意義的名詞，但她的目的是希望深化九二共識，穩定兩岸發展，之後提出研究和平協議，希望終結兩岸敵對狀態的可能性，扮演和平制度化的角色。1060205

(中央社)