環境毒害 每c.c.精液精蟲年少60萬隻

國內研究發現，台灣男性精液品質逐漸劣化，每人每c.c.精液的精蟲數每年減少約60萬隻。醫師表示，精液品質變差可能跟環境有關，戴奧辛、塑化劑等都會毒害生殖系統。

台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心與該校公衛學者進行2001年到2010年台灣北部男性的精液品質研究。收集26歲到57歲男性，共7187人精液，結果發現精液品質劣化趨勢明顯。

北醫生殖醫學研究中心主任曾啟瑞受訪時表示，研究以這10年間到北醫不孕症門診求診的男性為研究對象。一般男性每次射精約3到5c.c，每次精蟲數約3億隻，每c.c.約有6000萬隻。但研究發現，每c.c.的精蟲量逐年減少1%（約60萬隻）。

曾啟瑞表示，雖然一、兩年來看，減少幾十萬隻可能不具威脅，但若拉長到10年觀察，可能是長期的公共衛生議題。若每c.c精蟲數下降到低於1000萬隻，要自然受孕就有難度。

分析精液質量劣化原因，曾啟瑞說，主要跟環境因素有關，如戴奧辛、塑化劑等，透過飲食、食物鏈等進入人體，影響生殖系統。加上生活作息、壓力大、飲酒、抽菸等，都會影響精液品質。

國泰綜合醫院生殖醫學中心主任賴宗炫受訪時表示，臨床上確實有觀察到台灣男性精液品質劣化狀況有增加，這也跟世界趨勢吻合，世界衛生組織一直在下修精液精蟲數量標準，從1999年每c.c2000萬隻，活動力要大於50%，下修到2010年的1500萬隻、活動力大於40%。

賴宗炫表示，曾遇過一名42歲台商，太太小他6歲，第一胎是自然受孕，一直想生第二胎卻久無消息。精液檢查發現，這位台商每c.c.精液數才1000萬左右，且活動力約20%，活動力弱，有的精蟲「只會原地擺尾游不動」。

不孕症夫妻來求診，賴宗炫說，晚婚、晚育是不孕症主因，女性35歲過後卵子品質就不好，受孕機率低，女性問題佔不孕夫妻中約50%，另35%則為男性精液量不足、質不佳，另15%為不明原因。

曾啟瑞建議，想提升精液品質，除維持良好生活習慣，不菸、少酒，且可多吃抗氧化食物；因精液害怕高溫，如果泡溫泉、穿緊身衣褲都要注意。1060205

(中央社)