何敬堯收容台灣妖怪 文獻史料抓寶
「妖怪台灣」一書介紹被遺忘的台灣妖怪，作者何敬堯從文獻史料大海撈針，「這些妖怪在時間縫隙流離失所，我像是動物園收容所長，讓它們有安身立命的地方」。
提到世界各地妖怪的紀錄，在歐洲有古斯塔夫‧斯威布的「古代最美的傳說」，也是現今流傳古希臘神話妖怪傳說的通俗讀物「希臘神話故事」的蒐集者；日本有柳田國男「遠野物語」，桃山人的「繪本百物語」；中國的「山海經」、筆記小說、聊齋故事，則成為現今中國文化裡的通俗怪譚。
但台灣從以前到現在，卻沒有以全面性、系譜性地蒐集台灣歷史典籍中出現過的妖怪、神魔與怪譚的紀錄。
何敬堯從小就喜歡閱讀各國自古以來的傳說、神話，因為這樣的閱讀經驗，他的第一本小說「幻之港—塗角窟異夢錄」，充滿著台灣妖怪奇幻。
何敬堯小時候和阿嬤住在台中的三合院，住家附近有一棵大樹，鄰居大哥哥、大姊姊時常在那裡講著從學校聽來的鬼故事，那時他雖然聽得害怕，卻又一直想聽下去，沒想到這就成了何敬堯幻想的起點。
唸書時，何敬堯也習慣從古籍文獻當中，搜尋台灣妖怪鬼魅的故事，集結成一本又一本的筆記，「這些筆記如果只有我一個人看，太可惜了」，何敬堯決定將筆記出版，於是才有現在的「妖怪台灣」。
雖然「妖怪台灣」是一本台灣妖怪大全的工具書，但卻受到讀者喜愛，在冷清的書籍銷售市場異軍突起，二刷賣出超過1萬5000多本。
「要找到海裡面的一根針，就是把海水都倒出來」，為了尋找台灣妖怪，何敬堯看遍1895年前的古籍，「不知道哪個妖怪藏在哪一本書裡面，我就一字一句的看」。
何敬堯形容自己像是「妖怪動物園收容所長」，「這些妖怪鬼魅在時間縫隙流離失所，它們沒有家，被遺忘失了根，只能停留在白紙黑字上」，何敬堯就像是尋找流浪貓、狗一樣，一一把它們從書本中拾起，「希望它們來到這邊，有一個安身立命的地方，用現代的想像，讓它們保持它們的原貌再現」。
念台灣文學研究所的何敬堯，書寫台灣妖怪還有另一個目的，「用妖怪的假面目，吸引大家閱讀台灣的歷史」。他提到，像是古籍裡提到林爽文事件，都會出現「婆娑鳥」，代表即將有叛亂發生，「妖怪鬼魅的出現，通常和傳說、謠言或預言都有關」，很可惜都被遺忘。
何敬堯下一階段是要把台灣知名傳說故事，改編成現代小說，用新觀點去看老故事，但最大的願望還是要完成台灣的時代小說，屆時這些台灣妖怪就能一一在小說中出場、亮相。1060205
(中央社)
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