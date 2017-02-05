天公生 鄭文燦廟宇參拜為台灣祈福

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農曆正月初九是「天公生」的日子，桃園市長鄭文燦今天安排10個參拜行程，除發送機捷通車新春福袋，也祈求風調雨順、國泰民安。

今天農曆正月初九（天公生），鄭文燦參拜包括大溪內柵仁安宮及楊梅昊天宮等10個廟宇。他同時發送以機場捷運通車為主題的新春福袋給市民，也祈求台灣經濟及國人生活越來越好，每個家庭都能受到照顧，各項建設也逐一順利完成。

鄭文燦在楊梅昊天宮參拜後指出，埔心是楊梅區人口最多的地方，每年農曆正月初九「天公生」，都有許多信徒到昊天宮參拜，充滿濃厚的過年氣氛。

他強調，桃園市府在楊梅推動楊梅體育園區；在埔心設置包括老人會館、親子館等設施的綜合福利大樓；並決定將楊梅區公所原址重建為行政園區，使新行政中心鄰接台1線，讓居民洽公更方便。1060205

(中央社)