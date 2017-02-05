洪秀柱出席歸僑聯誼餐會 拜託支持

中國國民黨主席洪秀柱今天中午到新北市永和區，出席印尼歸僑春節團拜聯誼餐會，她提醒在場黨員520將舉行黨主席選舉，若認為洪秀柱可以的話，麻煩支持一下。

洪秀柱上午參加台北市江蘇同鄉會活動後，馬不停蹄前往永和區，出席印尼歸僑春節團拜聯誼餐會，受到民眾熱烈歡迎。

洪秀柱致詞時除了恭祝大家新年快樂、闔家平安外，並提醒在場國民黨員，國民黨主席選舉即將來臨，黨員不要忘記去投票，若認為洪秀柱可以的話，就麻煩支持一下。她尊重大家選擇，但還是拜託大家。

在場僑胞紛紛與洪秀柱合照，洪秀柱兩名中學同學也到場為她打氣，加油聲不斷。

洪秀柱隨後前往緬甸歸僑春節團拜聯誼餐會，並緊接著回到台北市，出席越南、寮國歸國僑胞春節餐會，向僑胞拜年。1060205

(中央社)