菲台商總會新春聯歡 承諾支持新南向
菲律賓台商總會今天舉辦春節聯歡會，承諾支持政府推動新南向政策，凸顯台灣軟實力，促進台菲經濟關係。
2017年春節聯歡會是在大馬尼拉青山區富臨餐廳舉行，席開40餘桌，中華民國駐菲副代表朱曦、馬尼拉經濟文化辦事處、台商友會與僑團人士、僑委會教育替代役役男等參加，場面歡欣熱烈。
菲律賓台商總會總會長林在良致詞說，為響應政府新南向政策，台商總會積極配合亞洲台商總會擬定各種建設方案，且排除困難爭取辦理「台灣博覽會」，徵得立法院與行政院的支持，成為東南亞第1個舉辦此項活動的國家。
林在良說，「商會將全力辦好台灣博覽會，落實新南向政策，促成早日開花結果。」
他也提到，菲律賓杜特蒂政府雷厲風行掃毒，治安雖有改善，但部分不肖警察濫權，造成社會不安，政治上也過度傾向中國大陸，促使一些原本有意來菲投資的外商卻步，美國政府是否會改變對菲優惠政策，值得觀望。
林在良說，菲律賓台商總會對內將加強青商會輔導，對外做好台商溝通橋樑，加強與友會互動，共同深植台灣軟實力，並跟有意來菲投資的台灣商業團體，分享在菲投資經驗。
抵菲赴任不到48小時的朱曦，第1次出席菲國僑界活動，他讚揚台商海外打拚精神，並感謝大家長久以來對政府與駐菲代表處的支持。
聯歡會還有舞龍舞獅、台商合唱團與摸彩等節目，活動在歡笑聲中結束。1060205
(中央社)
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