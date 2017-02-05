澎湖元宵乞龜祈福趴趴go 摸彩送好禮

農曆春節過後，上元節接續登場，觀光局澎湖國家風景區管理處8日起至14日止一連推出「澎湖元宵乞龜祈福趴趴go」活動，讓遊客感受澎湖元宵活動熱鬧的氣氛，還可摸彩送好禮。

澎管處長方正光表示，澎湖「萬龜祈福」是在元宵節期間最熱鬧、最具特色的傳統宗教民俗活動。澎湖大小300多座廟宇，在元宵節民俗節慶中，都有乞龜的傳統習俗，以往是「肪片龜」和「米龜」為主，現在則推出「黃金龜」、「金錢龜」、「高麗菜龜」、「海菜龜」等，讓上元更增添多元趣味。

澎管處配合元宵節，8日起至14日止一連推出「澎湖元宵乞龜祈福趴趴go」活動，凡在這個期間到澎湖旅遊之非澎湖籍遊客，憑來澎湖機、船票及身分證明文件，至馬公航空站或澎湖遊客中心服務櫃檯，經認證後可參加摸彩，摸彩獎品有「綠蠵龜吉祥公仔」、可口的「肪片龜」及「平安祈歸」創意貼紙各700份，送完為止。

另外，元宵節來澎湖觀光旅遊的遊客，報名搭乘澎湖公車愛玩客「乞龜專車」暢遊著名宮廟體驗，可獲得吉祥公仔1隻。1060205

(中央社)