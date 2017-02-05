會遲到早退 小Call年後辭早餐店打工

小Call年後辭去早餐店打工。(圖／翻攝自小Call臉書)

藝人小Call為了圓夢，放下明星光環，到早餐店打工，不過做了近5個月，她突宣布要請辭，原來是因為她會遲到早退，加上又有通告，所以才決定離開。

小Call本來打算做滿1年，但因為有時會遲到早退，帶給老闆困擾，加上她還有其他工作，最後在與老闆商量後，決定辭掉這份工作，「暫時劃下一個美好的句點！」

不過在打工期間，她學到做事的道理，「簡單的原則，卻造就了令人驚喜的結果，為什麼我做事總是不夠踏實呢？」因此她勉勵自己，要繼續朝著自己的夢想前進，網友也留言鼓勵她「期待妳早日開店」。

(中時電子報)