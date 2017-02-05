NBA》科爾遭趕出場 勇士爆冷OT輸國王

勇士後衛柯瑞運球尋求突破國王後衛柯里生。(美聯社)

由於不滿裁判吹卓雷蒙格林技術犯規，勇士總教練科爾激烈抗議，反遭連吹兩次技術犯規驅逐出場，軍心大亂的勇士，雖把比賽逼入延長，最後仍以106比109輸給地主國王，無奈中止5連勝，這也是勇士本季第8敗(43勝)。

儘管科爾下半場不在場邊坐鎮，勇士仍靠柯瑞、克雷湯普生、格林等人火力，硬把比分打成98比98平手，比賽進入延長加賽，國王延長賽一開始就打出7比0小高潮，清楚表達他們真的很想把這場主場勝利留下來的決心。

不過勇士沒有放棄，柯瑞先投進三分球，接著兩罰俱中，打到讀秒階段，勇士追到只差1分，原本勇士最後6.9秒擁有大好超前機會，可惜柯瑞上籃放槍，國王趁機罰進2分，勇士最後一波攻勢就在格林三分出手不進結束。

柯瑞最後拿下35分、9助攻、4籃板與3抄截，包含8顆三分球，表現仍然優異，克雷湯普生也有26分，格林16分、8籃板與6助攻，勇士輸球主因之一是杜蘭特徹底低迷且失常，全場投10中2，僅拿10分、9籃板，才讓勇士爆冷落敗。

國王一哥考辛斯表現相當全面，貢獻32分、12籃板與9助攻，只差1助攻就拿大三元，他在科爾被趕出場時，還對勇士球員開玩笑做出「你們都被驅逐出場了」手勢，幸好沒有引發任何衝突，主控柯里生也有18分、3助攻。

(中時電子報)