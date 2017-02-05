經典賽中華隊抵澳洲 僑胞熱情接機
中華隊備戰3月世界棒球經典賽，4日深夜飛抵澳洲黃金海岸，澳洲昆士蘭僑界特別組成加油團，手拿國旗到機場接機。
中華隊4日早上從桃園機場出發，經香港轉機，度過約10小時的航程，32名國手加上教練團、隨行隊職員在深夜抵達澳洲，入住皇家松樹度假村。
中華隊今明兩天都是練習日，7日、9日、10日、13日、14日分別與布里斯本俠盜隊對戰共5場。比賽時間都是台灣時間下午4時30分，沒有電視轉播。
中華隊16日啟程回台灣，在台中洲際球場有3場熱身賽，19日對世大運中華隊、20日對古巴、21日對古巴。23日起再赴日本移地訓練，3月1日飛往南韓。1060205
(中央社)
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