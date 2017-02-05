川普退TPP 陸學者：中國地位將上升
美國總統川普宣佈美國退出TPP，中國大陸學者認為，此舉將使中國大陸在全球自由貿易體系中的份量和地位上升，但中國大陸面臨經貿改革關鍵期，缺乏TPP標準參考，不完全是好事。
中新社報導，有分析認為，川普此番改弦易轍不啻為送給中國的「新春大禮」，將使中國獲得世界自由貿易領導權，中國貿易壓力也會有所減輕。
近年來，隨著勞動力、土地等要素成本持續上漲，中國外貿正遭遇來自新興經濟體和已開發國家的兩頭擠壓。
報導引述大陸商務部研究院研究員梅新育表示，「跨太平洋夥伴協定」（TPP）擱淺將消解美、日藉此圍堵中國的壓力，一定程度上也緩解了越南等國通過TPP擠占中國傳統勞動密集型產業市場的壓力。
中國與全球化智庫副主任何偉文表示，TPP作用暫時削弱能給中國更有利的發展空間，同時，TPP擱淺也使中國建設自貿區的環境更加寬鬆。
目前，中國大陸力推的區域全面經濟夥伴關係（RCEP）中小企業章節談判已結束，中日韓自貿區第11輪談判也有所進展。
但報導說，作為高水準的貿易協定，TPP提倡的標準更符合當今以及未來國家貿易和投資發展趨勢，對中國發展高標準開放型經濟以及自貿區建設均有參考價值。
中國社科院世界經濟與政治研究所研究員薛力就說，中國經濟改革已進入深水區，TPP標準正是一大重點。在此情況下，TPP擱淺對中國「不完全是好事」。1060205
(中央社)
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