好便利 車輛動產擔保線上登記獲好評
因應網路替代馬路增進監理業務處理效率，車輛動產擔保線上登記系統實施後，廣受民眾好評，不僅縮短處理時間，也減少紙張使用，節省成本、更環保。
交通部公路總局新竹區監理所表示，車輛動產擔保線上登記系統已於今年元旦正式上線實施，同時登記車種擴及普通重型及普通輕型機車，也就是公路監理機關轄管所有車種均可使用。
新竹區監理所指出，以往車輛動產擔保登記採紙本作業，以設定登記為例，1件案件使用7至8張紙，登記機關同時也用印7至8次，再以掛號郵件寄還，曠日廢時。
如今車輛動產擔保線上登記系統實施後，利用線上設定登記，資料即時傳輸，快速且有效率，每件可節省2到3天時間，再加上設定擴及轄管所有車種，相當便利，也獲不少民眾好評。
竹區監理所表示，線上動產擔保登記為經濟部推動之改革業務，舉凡辦理車輛動保設定、變更、延長、註銷等，均可透過「動保線上登記系統」將申辦文件掃描上傳，24小時受理，並可線上繳費，更提供線上查詢申辦進度的功能。
竹區監理所說，該作業是利用工商憑證或自然人憑證，申請成為監理服務網會員後，至監理服務網https://www.mvdis.gov.tw「動保線上申請」辦理，相關疑問可洽各監理所站詢問。1060205
(中央社)
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