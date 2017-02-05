宜蘭副縣長人選 最快周三出爐

宜蘭縣長林聰賢（右）接掌農委會，代理縣長由吳澤成（左）擔任，吳澤成的副手人選引發關注，人選最快會在周三出爐。（資料照片／李忠一攝）

宜蘭縣長林聰賢接任農委會主委，代理縣長是嫻熟政務的副縣長吳澤成擔任，他的副手人選被認為與選務、布局2018年選舉有關，對於副縣長人選，吳澤成表示，接到代理縣長派令才能安排人事，盡可能會在周三公布。

吳澤成表示，收到派令後才能安排人事，盡可能在8日交接時出爐，副縣長人選沒有任何壓力，外界對他也沒有任何建議。對於副縣長人選須考量選舉布局，吳澤成回應說：「也是一種想法。」至於人選來自府內或府外，他說：「不一定，是人才都可以。」

宜蘭縣議員邱嘉進認為，縣長入閣後縣府團隊應該以穩定縣政發展為優先考量，將還沒處理好的如農地政策、地價稅等爭議，列為優先處理的議題，副縣長不應考慮選舉與接班人的問題，「如果想準備挑戰大位，不適合進入縣政府。」

縣府祕書長賴錫祿，也頻被點名是接手人選，但他回應說，副縣長需要扮演與外界溝通的角色，他接副縣長是「不可能。」宜蘭市長江聰淵認為，縣長任期不到2年，還有很多政務需要推動，選務與政務應分開，副縣長應由熟悉政務的人接任。

(中時)